Palermo, rosanero a secco di vittorie contro le big: prevale il segno X

Ennesimo pareggio: contro il Catanzaro, il Palermo ha ottenuto lo stesso risultato maturato nel girone d'andata

"Il Palermo non perde gli scontri con le 'big' del girone C. Sì, però continua a non vincerli". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida contro il Catanzaro, andata in scena lunedì sera allo Stadio "Nicola Ceravolo". Ennesimo pareggio per il Palermo contro una diretta rivale. Lo stesso risultato maturato nel match d'andata al "Barbera"; lo stesso risultato con cui i rosanero hanno chiuso il girone d'andata contro il Bari in casa. In mezzo, l'1-1 contro l'Avellino, sempre al "Barbera", con gli irpini che raggiunsero il pari con il discusso rigore procurato da Plescia e realizzato da Tito. Invece, "se si parla di scontri diretti con chi sta davanti in graduatoria, la linea è la stessa tenuta per tutto il campionato", si legge. Il Palermo, infatti, ha vinto fra le mura amiche contro Virtus Francavilla e Monopoli, mentre ha perso in trasferta contro la Turris.