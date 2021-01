Palermo, rosanero a Potenza per sfatare un tabù: solo quattro vittorie in 23 partite giocate alle 12.30

“Il tabù delle 12.30, un orario che resta indigesto”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Poco più di quarantotto ore e sarà Potenza-Palermo, match in programma sabato alle ore 12.30. La terza partita di fila alle 12.30. Un ennesimo tabù da sfatare per la compagine rosanero. Su ventitré partite giocate nel corso degli anni a quell’orario, infatti, il Palermo ha collezionato appena quattro vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. Nelle ultime due, un ko contro la Virtus Francavilla e il pareggio con il Teramo.

“Boscaglia e il suo staff hanno un approccio morbido con l’orario: non hanno cambiato più di tanto abitudini perché spesso il Palermo si allena di mattina”, si legge. Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, il giorno della partita alle 9.20 i rosanero fanno una sorta di pasto unico “con tutto quello che può servire durante lo sforzo nell’arco della partita dal punto di vista energetico”, prosegue il noto quotidiano.

La prima vittoria alle ore 12.30 è arrivata nella stagione 2012-2013, quella della retrocessione in Serie B, ai danni della Sampdoria. E in panchina sedeva Gian Piero Gasperini. Il secondo successo è arrivato nella stagione successiva in B, quando il Palermo vinse per 2-0 sul campo dell’Avellino sotto la gestione Iachini. Nel 2016, invece, con Davide Ballardini in panchina, i rosanero hanno battuto il Frosinone proprio alle 12.30. Infine, nella stagione del fallimento, il Palermo di Roberto Stellone ottenne un successo nel lunch-match contro il Padova.