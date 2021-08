Palermo, rosa vs nero: sabato amichevole al “Barbera” aperta ai vecchi abbonati

Sabato 14 agosto alle 17.30, il Palermo scenderà in campo per disputare l'ultimo test estivo pre-campionato

⚽️

Il Palermo è pronto a tornare in campo per un nuovo test pre-campionato.

Archiviato il pareggio maturato contro l'Enna Calcio allo Stadio Comunale Generale Gaeta, il Palermo, si appresta a disputare l'ultimo test pre-campionato in vista del debutto in Coppa Italia previsto per il 21 agosto al "Renzo Barbera". La compagine siciliana infatti, sabato 14 agosto, effettuerà un'amichevole in cui i tesserati rosanero - divisi in due squadre composte da 11 giocatori - si affronteranno fra di loro. A darne notizia è lo stesso Palermo tramite una nota ufficiale.

"Sabato 14 agosto alle 17.30, il Barbera ospita un’amichevole speciale, tutta rosanero. I giocatori del Palermo si sfideranno fra loro in una vera partita, 11 contro 11: per l’occasione la rosa del Palermo sarà divisa in due squadre, una rosa e una nera, che si affronteranno a viso aperto nei 90 minuti. Mister Giacomo Filippi e il suo vice Fabio Levacovich siederanno sulle due panchine e si scambieranno le squadre tra il primo e il secondo tempo.

Una sfida in famiglia, ma una sfida a tutti gli effetti, da vivere intensamente, sotto gli occhi dei tifosi rosanero in tribuna: l’evento speciale è infatti aperto al pubblico e riservato esclusivamente agli abbonati della stagione 2019/2020, che potranno accedere gratuitamente al Barbera fino a riempire i due anelli della tribuna coperta, al riparo dal sole, a partire dalle 16. Per l’ingresso allo stadio, sarà infatti sufficiente presentarsi con il proprio abbonamento nominativo, non cedibile a terzi.

Rimane inteso che - secondo la normativa vigente - l’accesso allo stadio è consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

- Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

- Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

- Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

- Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni".