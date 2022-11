Palermo, rosa dai due volti: al Barbera da playoff, a rilento in trasferta. Corini…

Due volti e diverse velocità di crociera. Il rendimento del Palermo tra ruolino interno e score in trasferta è palesemente difforme in questa prima parte di stagione in Serie B. Dei quindici punti complessivi totalizzati dalla formazione di Eugenio Corini, ben undici sono stati conquistati tra le mura amiche del Renzo Barbera. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza nello specifici il percorso parallelo della compagine rosanero tra match casalinghi ed impegni esterni. Chiaramente era impensabile mantenere i numeri da record della scorsa annata nel proprio stadio. Organico, contesto e momento storico molto diversi, livello di competitività della categoria notevolmente più elevato. Tuttavia, il Palermo al Barbera continua a farsi rispettare ed incamerare punti preziosi. Sono undici finora in sette gare, frutto di tre vittorie, due pari e due sconfitte subite contro Ascoli e SudTirol. Media punti di 1,57 e nove reti segnate a fronte di sette subite. Solo le regine del campionato, big che veleggiano nelle parti alte della classifica, come Frosinone, Reggina, Param, Brescia e Ternana, hanno fatto meglio di Brunori e compagni nel proprio stadio. A fare da contraltare un rendimento esterno deficitario: soltanto quattro i punti racimolati in sei match: una sola vittoria a Modena ed un pari al San Nicola di Bari, poi quattro sconfitte. Media punti di 0,67 lontano dal Barbera e solo cinque gol realizzati, ben undici le marcature subite. Dati che evidenziano i problemi in trasferta di una squadra che non riesce a trovare ancora equilibri solidi in fase di non possesso e soluzioni offensive efficaci per capitalizzare al meglio le sfide lontano dal Barbera. La Rosea sottolinea come, in ragione di una classifica estremamente corta, basterebbe migliorare leggermente lo score in campo esterno per potere schiudere orizzonti diversi rispetto al consolidamento della categoria, obiettivo dichiarato per la stagione in corso da management e proprietà del Palermo targato City Football Group.