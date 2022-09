Palermo, rodaggio completato: è ora di cambiare marcia dopo il ritiro di Manchester

Ripartire con il piede giusto. L'edizione odierna de "La Repubblica" Palermo pone l'accento sul cammino che attende la compagine di Corini alla ripresa del campionato di Serie B. Il ritiro di Manchester è stata occasione propizia per approfondire le reciproche conoscenze, tattiche e relazionali, in seno al gruppo e perfezionare sincronismi ed automatismi collettivi sul rettangolo verde. Cinque giorni di lavoro minuzioso ed intenso, per plasmare e definire un'identità di squadra ancora palesemente in via di formazione e sviluppo. La sosta per gli impegni delle Nazionali è stata indicata da Corini, a più riprese ed in tempi non sospetti, come crocevia fondamentale per colmare lacune, incertezze e sbavature emerse fisiologicamente nelle prime giornate di campionato in casa rosanero. Orta è giunto il momento, come si legge sul noto quotidiano nazionale, di dare seguito concreto ai propositi, traducendo il lavoro sul campo in risultati concreti. Tre delle prossime quattro gare in calendario il Palermo le giocherà in casa, contro SudTirol, Pisa e Cittadella, in mezzo la trasferta di Terni. Una sequenza di partite in cui la squadra di Corini dovrà dare prova di progressi sensibili in termini di equilibri, coralità e brillantezza, portando a casa più punti possibili. Specie in mezzo al campo, in un reparto considerato sulla carta tra i più forti e completi della categoria, ci si attende da giocatori del calibro di Stulac, Segre e Saric un tangivile salto di qualità sul piano della condizione e delle prestazioni. Al netto del solito Brunori, in avanti Soleri e Vido hanno fornito segnali confortanti durante il ritiro svolto all'Etihad Campus. Auspicabili progressi anche in difesa, reparto in cui alcuni errori individuali e di posizionamento sono costati cari nelle prime giornate del torneo cadetto.