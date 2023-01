PALERMO, FLORIANO CEDUTO AL SANGIULIANO CITY: “GRAZIE DI TUTTO”

Il Palermo ufficializza la cessione a titolo definitivo di Roberto Floriano al Sangiuliano City. Il fantasista classe 1986 lascia il club rosanero dopo tre anni esatti dal suo arrivo, durante la stagione 2020/21 in Serie C. Due campionati disputati con il Palermo in terza serie da protagonista, fino alla cavalcata dei playoff e la promozione in Serie B. Per Floriano sono 64 in totale le presenze in maglia rosanero. Nella stagione in corso solamente nove apparizioni, quasi mai da titolare. Il 36enne nativo della Germania approda quindi al Sangiuliano City, compagine che milita nel girone A di Serie C. La nota del club rosanero: