PALERMO, ROBERTO CRIVELLO CEDUTO AL PADOVA. LA NOTA DEL CLUB ROSANERO

Il Palermo saluta Roberto Crivello. Il difensore classe 1991 passa al Padova a titolo temporaneo. Palermitano di nascita, Crivello veste la maglia rosanero ormai da tre anni, fin dalla rinascita del club dalla Serie D. Nell'agosto 2019, il difensore siciliano rescinde il suo contratto con lo Spezia e si accorda con il Palermo tra i dilettanti. Fatica negli anni successivi in Serie C a imporsi da titolare, con Boscaglia prima e Filippi poi. Nella stagione in corso, con il ritorno del Palermo in Serie B, solamente sei spezzoni di gare per l'ex Frosinone. In totale in maglia rosanero sono 68 le presenze raccolte negli ultimi quattro anni.