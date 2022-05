Palermo, ritorno contro la FeralPisalò: Baldini tra concentrazione e rebus diffide

Palermo rientrato ieri sera in città dopo la vittoria esterna contro la Feralpisalò. Baldini tiene alta la concentrazione dei suoi in vista del match di ritorno e fa i conti con i numerosi calciatori in diffida...

Mediagol ⚽️

Il day after della semifinale d'andata dei playoff di Serie C contro la Feralpisalò è trascorso in grande serenità per il Palermo di Silvio Baldini.

Volti distesi e sorridenti in casa rosanero dopo la prestazione di livello ed il largo successo colto al "Turina" contro la temibile compagine di Vecchi.

Una seduta defaticante mattutina a Salò, l'escursione con annesso pranzo sul Lago di Garda per godersi un frangente di meritato relax prima del rientro in Sicilia. La comitiva rosanero si è poi diretta in pullman nel pomeriggio all'aeroporto di Parma dove si è imbarcata su un volo con partenza alle 19,05 diretto a Trapani Birgi. Squadra atterrata in Sicilia intorno alle 20.30, quindi il trasferimento a Palermo e la cena di gruppo prima dell'arrivo al Renzo Barbera con il pullman brandizzato del club intorno alle 23.50. Selfie e autografi per ringraziare e far felici i tifosi presenti nel piazzale dello stadio che hanno atteso fino a quasi mezzanotte i propri beniamini. Baldini ed i suoi calciatori sono perfettamente consapevoli che l'asticella della tensione non va abbassata di un millimetro e la concentrazione deve essere massimale in vista della sfida di ritorno. Il successo per tre a zero ottenuto contro Siligardi e compagni mette chiaramente il Palermo in condizioni di notevole vantaggio in ottica qualificazione, ma il calcio resta materia imprevedibile e bizzarra, ogni peccato di superficialità e supponenza può essere pagato a caro prezzo. L'accesso alla doppia finale del 5 e 12giugno è oggettivamente ad un passo, ma la formazione rosanero deve ancora conquistarlo con un'altra performance intensa e di qualità nella sfida in programma domenica 29 maggio allo stadio Renzo Barbera.

Baldini, già dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha sancito la vittoria al "Turina", ha iniziato a preparare sul piano psicologico e motivazionale la sua squadra in vista del retour match contro i lombardi. Niente attendismi, speculazioni e calcoli che rischiano di snaturare indole ed identità della formazione rosanero: il tecnico toscano vuole vedere trasposte sul rettangolo verde compattezza, intraprendenza e coraggio, tratti distintivi e caratterizzanti del suo credo calcistico ed ormai naturale patrimonio attitudinale della compagine rosanero. Vari i dubbi in sede di formazione iniziale, con Perrotta che dovrebbe rilevare lo squalificato Lancini e il recuperato Accardi che potrebbe contendere la maglia da titolare al diffidato Buttaro. Possibile chance per Crivello in luogo di Giron.

La spada di Damocle di una possibile squalifica in caso di ammonizione nel match di ritorno contro la Feralpisalò pende sulla testa di numerosi giocatori rosanero. Oltre al jolly difensivo scuola Roma, anche Pelagotti, Massolo, Marconi, Giron, De Rose, Damiani, Odjer, Valente e Brunori risultano nell'elenco dei diffidati. Un solo cartellino giallo costerebbe loro la squalifica r la relativa assenza nell'eventuale finale di andata del 5 giugno.

Da valutare l'entità del problema muscolare che ha costretto Floriano ad abbandonare il terreno di gioco al "Turina", ma è molto probabile che l'attaccante esterno di Baldini non sia tra i disponibili per la gara contro la Feralpisalò di domenica sera.

Non semplice coniare l'undici titolare per Baldini nel match di ritorno al cospetto dei gardesani: diversi i ballottaggi specialmente in mezzo al campo dove il tecnico si ritrova con tre diffidati su quattro componenti del reparto. Con l'ipotesi concreta dell'assenza di Floriano (Soleri in pole per sostituirlo dal primo minuto) e il rischio squalifica per Valente e Brunori, Baldini dovrà ponderare con oculatezza le scelte inziali anche nel comparto offensivo. Approcciare ed indirizzare subito nel modo migliore la gara contro la compagine di Vecchi consentirebbe al tecnico toscano di dosare al meglio energie e turnazione, dando spazio alle cosiddette prime alternative (Odjer, Fella, Silipo tra gli altri) in progressiva crescita di convinzione e condizione.

La squadra è molto concentrata, determinata e carica sul piano motivazionale, l'atmosfera in città è trepidante ed elettrica ed il Barbera si prepara all'ennesimo sold out . C'è voglia di staccare il pass per la doppia finale di questi playoff contro la vincente di Padova e Catanzaro che si sfideranno all'Euganeo" dopo il pari a reti bianche della gara di andata.