Palermo, ritiro in Campania? Rebus Somma e Crivello, Saraniti in bilico. Le ultime

"Palermo, rebus Somma e Crivello".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Finito il campionato, è tempo di programmare la prossima stagione. Manca circa un mese, infatti, al ritiro pre-campionato. "Avere la rosa al completo già a luglio è utopia, ma si inizia a lavorare sugli esuberi di un organico che, per forza di cose, dovrà affrontare dei tagli", si legge.

Lasceranno la Sicilia chi non rientra nei piani di Filippi e con ogni probabilità chi ha un contratto pesante a livello economico. Senza escludere chi potrebbe chiedere la cessione senza il rinnovo del contratto. Uno dei giocatori per cui si cercherà una soluzione è Somma. Il difensore ex Brescia, il più pagato, non ha pienamente convinto il tecnico di Partinico. Ma oltre alla questione economica, è la durata del contratto (fino al 2023) che potrebbe rendere complicata una cessione.

"Non a caso, è proprio in difesa che si stanno concentrando le manovre in vista del mercato in entrata dei rosanero", prosegue il noto quotidiano. In cima alla lista dei desideri del Palermo, infatti, vi sarebbero Guiebre del Monopoli e Varutti, il cui contratto che lo lega al Modena scadrà il prossimo 30 giugno.

Chi non ha trovato spazio con Filippi in panchina è anche Crivello, legato al Palermo da un contratto che scadrà nel 2024. Rispetto a Somma, però, il terzino palermitano ha uno stipendio più basso che potrebbe facilitare una sua eventuale permanenza. Ragion per cui, non è da escludere che il giocatore possa giocarsi le sue chance in ritiro. Ritiro che, bocciata la Sila, potrebbe essere in Campania, nel salernitano.

Infine, due gli altri calciatori in bilico: Saraniti e Marconi. Quest'ultimo, senza il rinnovo del contratto che scadrà nel 2022, potrebbe cambiare squadra. Seguiranno aggiornamenti...