Palermo, ritiro estivo a San Gregorio Magno? Filippi e quel sopralluogo

Il ritiro pre-campionato, con ogni probabilità, si svolgerà a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno

Scartata la Sila (in Calabria), la preparazione estiva, con ogni probabilità, sarà svolta a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno . Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", nella giornata di ieri il tecnico Giacomo Filippi avrebbe effettuato un primo sopralluogo. Si tratta di un vero e proprio centro sportivo polivalente con campo in erba naturale, una tribuna coperta, gradinate scoperte, una pista di atletica, una palestra coperta con spogliatoi e una struttura alberghiera che potrebbe ospitare squadra e staff.

L'impianto è stato scelto l'anno scorso dalla Cavese per il proprio ritiro estivo e nel 2019 dalla Salernitana di Ventura, mentre nel mese di febbraio è stato utilizzato dal Picerno, squadra che milita in Serie D, per giocare due partite di campionato. "Il tecnico ha in agenda altre 'visite', fuori dalla Campania, ma la scelta ormai sembra essere caduta sulla località che dista meno di un’ora da Salerno", si legge. Una zona che garantirebbe diverse opportunità per le amichevoli.