Palermo, ritiro durante la sosta del campionato? Le ultime

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermata sul programma del Palermo di Corini durante la sosta del campionato di Serie B. Nel dettaglio, i rosanero dovrebbero andare in ritiro dal 3 al 10 gennaio in località da decidere (in Italia) per rientrare in sede alla vigilia della prima partita del 2023, ovvero la trasferta di Perugia in programma il prossimo 14 gennaio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...