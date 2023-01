Palermo, ritiro a Roma: la squadra di Corini al lavoro tra Covid e tattica. I rosa…

Secondo giorno di mini ritiro a Roma per il Palermo FC di Eugenio Corini

Ieri il primo giorno di lavoro presso il centro sportivo "Giulio Onesti" di Roma per il Palermo FC di Eugenio Corini. Squadra rosanero subito all'opera presso il centro di preparazione olimpica del CONI. Nonostante i due calciatori riscontrati positivi al Covid-19 durante i controlli preventivi effettuati subito dopo il raduno, il resto della squadra e dello staff hanno potuto iniziare regolarmente la preparazione nel day one di questa settimana di lavoro nella capitale.

Nel primo giorno di ritiro a Roma, lavoro di riattivazione seguito da test di tipo aerobico. La seduta si è poi conclusa con esercitazioni tattiche sul terreno di gioco per consolidare già da subito quanto già studiato nel corso dei quattro mesi precedenti.

Lavoro differenziato per Alessio Buttaro mentre Leo Stulac ha proseguito il percorso fisioterapico per via di una lesione distrattiva alla coscia destra che ha tenuto fuori dall' ultima gara di campionato del 2022 contro il Brescia il calciatore sloveno.