Palermo, ritiro a Roma e calciomercato: cessioni strategiche e nuovi obiettivi…

L'ennesimo ritiro formativo, utile ad approfondire le conoscenze reciproche, ottimizzare gli automatismi, definire condizione mentale ed atletica in vista della ripresa del campionato di Serie B. Il Palermo di Corini si ritrova oggi al Centro Sportivo "Giulio Onesti" di Roma, dove Brunori e compagni resteranno fino a sabato 7 gennaio. Rosanero che hanno chiuso il girone d'andata con una posizione di classifica nel complesso in linea con l'obiettivo stagionale prefissato. Ventiquattro i punti conquistati, quattro lunghezze di margine dalla zona playout, soltanto due punti di distacco da quella playoff. Cinque risultati utili consecutivi dopo la sconfitta interna contro il Venezia, una crescita graduale ma tangibile in termini di equilibrio, compattezza, coralità e condizione dei singoli. La finestra invernale di calciomercato giunge con perfetto tempismo: Rinaudo e Zavagno avranno modo di innestare tasselli funzionali al credo calcistico di Corini, cercando di sfoltire la rosa dagli esuberi e potenziarla con acquisti oculati, proprio in conformità con le indicazioni fornite dal tecnico di Bagnolo Mella. Eloquente la composizione della lista dei calciatori convocati per il ritiro nella città capitolina: Accardi, Doda, Devetak e Peretti, tutti elementi prossimi alla cessione sono rimasti in sede in attesa di ufficializzare i rispettivi trasferimenti. Futuro a Piacenza per il jolly difensivo palermitano, ipotesi Viterbese per Devetak, Imolese sull'esterno albanese, Recanatese che punta Peretti. Da verificare le condizioni di Buttaro e Stulac, con il gruppo rosanero che inizierà a lavorare intensamente per preparare la prima sfida del nuovo anno, quella in programma il 14 gennaio prossimo al Renzto Curi contro il Perugia. Chiusa l'operazione Orihuela con il Montevideo City Tork, con il difensore classe 2001 che si aggregherà a Roma ai nuovi compagni, il Palermo lavora per ingaggiare un profilo di qualità sul binario mancino: forte l'interessamento per il brasiliano Paolo Azzi in forza al Modena, piace anche il palermitano Quagliata che non sta trovando molto spazio con la maglia della Cremonese in Serie A. Presenti in ritiro a Roma anche Lancini, Crivello e Pierozzi, ma anche per loro l'avventura in rosanero pare ormai giunta al capolinea. Rinaudo che sta profondendo tutte le sue energie in questo frangente al fine di trovare adeguata collocazione a tutti quegli elementi che non rientrano nel progetto tecnico di Corini, al fine di liberare nelle rispettive liste gli slot utili per le successive operazioni in entrata. Un esterno basso a sinistra, un laterale polivalente sul versante opposto, un difensore centrale, un paio di attaccanti, considerate le possibili cessioni di Vido e Soleri nel reparto avanzato. Poco o più probabilmente nulla, salvo sorprese, dovrebbe muoversi a centrocampo, reparto in cui Corini dispone di un'ampia gamma di opzioni complementari per attitudini e di livello per la categoria.