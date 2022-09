Palermo, ritiro a Manchester: Brunori sul trono di Haaland nello spogliatoio del City

Terzo giorno di mini ritiro a Manchester per il Palermo FC targato City Football Group . La squadra guidata da Eugenio Corini , approfittando della sosta del campionato di Serie B per le sfide di Nazions League delle relative nazionali, sta usufruendo dell'intera imponente struttura nella quale i citizens di coach Pep Guardiola preparano quotidianamente le gare stagionali.

Terminata la conferenza stampa in programma quest'oggi tenuta dal presidente del Palermo FC, Dario Mirri, dopo il pranzo di gruppo la squadra e lo staff agli ordini di mister Corini si è diretta presso l'Etihad Stadium, per visitare interamente la casa del Manchester City. Giro turistico per i rosanero, che hanno visitato l'impianto sportivo dei citizens. All'interno degli spogliatoi degli Sky Blues i calciatori rosanero si sono accomodati sulle poltrone della squadra di Pep Guardiola. Casualmente, il bomber del Palermo, Matteo Brunori si è seduto sul trono di Erling Haaland, stella del Manchester City e top player della Norvegia.