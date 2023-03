Palermo, ristrutturazione interna: prosegue il lavoro di Giovanni Gardini

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla ristrutturazione interna dell'amministratore delegato rosanero Giovanni Gardini. Il dirigente di riferimento del City Football Group si sta prodigando per dare al Palermo un abito moderno che possa far fare un salto di qualità al club di viale del Fante in termini di marketing e aspetti prettamente organizzativi. "Il suo impegno è quello di investire risorse in ruoli strategici con elementi di sua fiducia che vantano la necessaria esperienza per ricoprire certe mansioni", si legge.