Palermo, “riserve” d’oro: in Serie C nessuno dalla panchina segna così

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, ha trovato sette reti da 61 cambi: Crivello, Silipo e Soleri protagonisti

"Nessuno in C segna così, la panchina vale un tesoro". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. La rete del 2-0 messa a segno da Andrea Silipo contro il Potenza racconta l'importanza di chi subentra a gara in corso. "Perché se un giocatore, che fino a tre settimane fa era fuori rosa, serve l’assist per un compagno per mettere in ghiaccio la partita, entrambi da subentrati, vuole dire che Filippi può davvero contare sul gruppo inteso in senso lato", si legge. E' stato Roberto Crivello, infatti, a servire il numero 10 del Palermo.