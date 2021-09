Palermo, risemina manto erboso del “Renzo Barbera”: allenamenti al Cus per i rosanero

Da domani il manto erboso dello Stadio Renzo Barbera sarà off limits per almeno 10 giorni a causa della necessaria risemina

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Campobasso nel match valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C. In palio punti pesanti per i rosanero che sono a caccia di riscatto dopo la deludente prestazione offerta in quel di Viterbo al cospetto del Monterosi Tuscia.