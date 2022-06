Palermo, rischio conferma per Luperini e De Rose: due club sui pilastri di Baldini

Squillano i telefoni di Luperini e De Rose, il Palermo ragione sulle uscite

"C’è anche un mercato in uscita da sorvegliare e contenere per evitare di perdere quegli elementi che sono stati protagonisti della promozione in Serie B". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori in casa Palermo e, più nello specifico, sul fronte uscite. Se per dare la spinta decisiva al mercato in entrata si aspetta l'ingresso definitivo e ufficiale del City Football Group all'interno degli ingranaggi rosanero, sulle cessioni qualcosa sembra poter muoversi. I nomi sono quelli di GregorioLuperini e Francesco De Rose, due pedine inamovibili del Palermo che, sotto la guida di Silvio Baldini, ha centrato la promozione in Serie B.

Sulla vittoria dei playoff di Serie C, infatti, ci sono senza dubbio le firme dell'ex Trapani e dell'ex Reggina, che adesso potrebbero fare i conti proprio con un passato che ritorna. Castori e Toscano - rispettivamente tecnici di Perugia e Cesena - hanno già avuto a che fare con Luperini e De Rose, e vorrebbero provare a strapparli al Palermo per rinforzare l'organico a loro disposizione nella prossima stagione.

Stima reciproca, anche aldilà del campo, e centralità tecnica nel progetto. Questi i due principali punti di forza che, specialmente nel caso del binomio Toscano-De Rose, potrebbero far vacillare i due centrocampisti. Se per De Rose si tratterebbe di una nuova sfida in Serie C con il Cesena - opzione che, secondo il quotidiano, il centrocampista starebbe valutando con cautela -, discorso diverso va fatto per Luperini, vista la stessa categoria che il centrocampista andrebbe ad affrontare sia con il Palermo che, eventualmente, con il Perugia.

Entrambi hanno ancora un anno di contratto che li lega al club di viale del Fante, ma è logico e naturale pensare che le operazioni in uscita e i loro relativi esiti verranno quasi certamente rimandati al post closing, atteso probabilmente per la fine della settimana. "Una situazione, dunque, in rapida e continua evoluzione su tutti i fronti, che in tempi abbastanza rapidi conoscerà i suoi sviluppi, soprattutto a livello di organico", chiude il quotidiano.