Palermo, riscatto di Di Mariano: cresce la condizione del picciotto che torna al gol

Il Palermo di Corini prova a ripartire trascinato dal suo picciotto. Contro il Pisa non è arrivata la vittoria, ma intensità e voglia che hanno caratterizzato la prestazione della formazione rosanero lasciano ben sperare. Tra i protagonisti della sfida contro i toscani vi è stato certamente Francesco Di Mariano, autore della rete che ha sbloccato il match ed autore di una prova convincente. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma proprio sull'avvio di stagione del numero dieci, tra i calciatori più attesi in ragione di background tecnico e promozioni conquistate in Serie A nel corso della carriera. La corsa liberatoria sotto la curva dopo il gol del vantaggio rosa contro la squadra di D'Angelo può sancire un nuovo inizio per l'ex Lecce e Venezia. Settimane complicate per gli uomini di Corini, zavorrati tra le varie criticità anche da una condizione non ancora ottimale da parte dei big arrivati dal mercato estivo per fare la differenza. Tra questi anche Francesco Di Mariano, ancora alla ricerca di brillantezza ed esplosività, prerogative imprescindibili per un attaccante esterno con le sue caratteristiche. Il numero dieci di Corini si è sempre contraddistinto per impegno e volontà, segnalandosi tra i più operosi del reparto offensivo anche in giornata di scarsa vena. Diverse le chances per andare in gol non sfruttate per imprecisione o poca lucidità sotto porta. Di Mariano avrebbe potuto gonfiare la rete avversaria già contro Reggina, Genoa, Frosinone e SudTirol. La sorte si è accanita con il calciatore palermitano proprio contro la compagine di Bisoli, quando la sua zampata in pieno recupero si è stampata sul palo. In un attacco in cui Brunori ha bisogno di supporto e rifornimenti adeguati, tecnica e rapidità nell'uno contro uno di Di Mariano costituiscono certamente un plus per il Palermo di Corini chiamato a centrare l'obiettivo salvezza. Di Mariano ha ritrovato la gioia del gol dopo sei mesi e si è psicologicamente sbloccato, mostrando progressi sul piano di intensità e verve per l'intero arco dei novanta minuti contro il Pisa. Una partita di abnegazione, sacrificio e sostanza, condita da giocate di buona qualità. Talento e voglia di affermarsi con la maglia della squadra della sua città animano il numero dieci rosanero, Di Mariano si candida ad essere una delle frecce più dardeggianti del Palermo che si appresta ad affrontare il Cittadella nel secondo turno casalingo consecutivo in calendario.