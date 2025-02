Palermo, ripresi gli allenamenti in vista del Cosenza: il report

Dopo l'ennesimo risultato deludente del proprio campionato, il Palermo ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della delicata sfida contro il Cosenza. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e una partita 7 vs 7 in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta un lavoro aerobico