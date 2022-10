Palermo, ripartenza lenta: 3 gol, ma è pari con il Pisa

"Non c'è da esultare (alla fine fischi e applausi si sono mischiati) ma almeno ieri la squadra di Corini ha lottato. Contro un avversario decisamente superiore sul piano del palleggio, dell'organizzazione di gioco e per tecnica individuale. Ha lottato, ha subito a lungo il Pisa, ma sul piano delle occasioni da gol ha fatto di più".

"In assenza di una affidabile identità tattica la sua migliore arma è il contropiede. In contropiede la squadra rosanero ha infatti sbloccato il risultato all'11', quando Brunori sul rinvio di Pigliacelli ha lanciato centralmente Di Mariano, che ha realizzato la sua prima rete stagionale battendo Nicolas di piatto destro sotto la traversa. Un gol che ha regalato all'attaccante palermitano attimi di gioia e che ha siglato la pace con i fans che l'avevano contestato dopo la gara di Terni".

"Inserendo anche Torregrossa e portando dunque Sibilli a centrocampo - prosegue il quotidiano - D'Angelo ha voluto forzare in cerca del pareggio, privilegio di chi ha tante alternative. Corini ha risposto con Saric, passando alla difesa a tre con un provvisorio 3-5-1-1, col bosniaco alle spalle di Brunori. Il quale al 32' ha avuto la seconda grande occasione per segnare, ma quasi sulla linea di porta, in mischia, non è riuscito a coordinarsi. Da gol mancato a gol incassato, un rituale nel calcio. E stavolta è toccato al Palermo a subire la ripartenza avversaria. Un minuto dopo il gol fallito da Brunori Sibilli ha fatto ammattire Buttaro a sinistra ed ha messo al centro per Gliozzi che di petto ha servito l'accorrente Tramoni, che s'è girato ed ha calciato di destro sotto l'incrocio dei pali. Un altro gol molto bello, che ha spento gli entusiasmi del "Barbera".