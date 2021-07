Palermo: riparte il master “Innovation Lab” al Renzo Barbera. I dettagli

Lezioni nella suggestiva location dello stadio “Renzo Barbera”, workshop mensili all’interno dell’Università degli Studi di Palermo (DSEAS), avvio di una partnership con l’Assessorato allo Sport e all’Innovazione del Comune di Palermo

Dopo il successo della prima edizione, riparte il master breve in "New Media, finanza e innovazione per lo sport"", percorso di formazione promosso dal "Palermo Innovation Lab" in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche e Aziendali, si pone l’obiettivo, attraverso la didattica e le esercitazioni fianco a fianco con esperti del settore, di creare i nuovi manager di domani.

Lezioni nella suggestiva location dello stadio “Renzo Barbera”, workshop mensili all’interno dell’Università degli Studi di Palermo (DSEAS), avvio di una partnership con l’Assessorato allo Sport e all’Innovazione del Comune di Palermo per una collaborazione pubblico-privato che dia spazio anche alle Istituzioni e alle valutazioni dell’impatto sociale dello sport. Le novità del master breve in “New Media, Finanza e Innovazione per lo sport” arrivano di giorno in giorno.

Docenti di alto livello e professionisti del mondo dello sport, tra dirigenti di club di Serie A, agenti FIFA, giornalisti e addetti ai lavori. Una didattica di quattro mesi per proporre, promuovere o progettare idee attraverso il coordinamento e l’aiuto dei tutor, specificatamente selezionati per ogni settore di competenza: manageriale-gestionale, marketing-comunicazione-eventi, commerciale, finanziaria-economica-giuridica, innovazione, professioni e testimonianze.

Il percorso ripartirà a gennaio 2022 ma sono già aperte le selezioni per la seconda edizione del master breve in "New Media, finanza e innovazione per lo sport", coordinato e ideato da Francesco Stassi e Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo. Il corso avrà una durata di tre mesi e si pone l’obiettivo di creare i manager sportivi del futuro. I partecipanti avranno la possibilità di creare network con l’industria sportiva, attraverso le testimonianze di professionisti del settore, ma anche gli insegnamenti dei docenti universitari del DSEAS.

E’ già possibile effettuare la procedura di pre-iscrizione al master breve, per il quale sono già giunte numerosissime manifestazioni di interesse in virtù dei posti limitati, con un numero massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e candidature è possibile contattare la mail segreteria@masterpalermoinnovationlab.it.