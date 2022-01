Palermo, rinviata la giornata del 9 gennaio: lo stop è un’occasione per conoscersi

Il Covid fa saltare la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C: il tecnico ora ha 14 giorni per valutare la squadra

"Non tutti i mali... Palermo, lo stop è una occasione per conoscersi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Lo scorso 31 dicembre la notizia. La Lega Pro ha deciso di rinviare la seconda giornata del girone di ritorno per i numerosi nuovi casi di Covid-19 che hanno colpito la Serie C. E per il nuovo allenatore del Palermo lo slittamento della ripresa del campionato di una settimana rappresenta un'ottima notizia. "Per il Palermo è innegabilmente un’occasione: non ci sono infortunati da recuperare, ma con il cambio in panchina ogni giorno in più diventa utile per far memorizzare i nuovi schemi alla squadra", si legge.