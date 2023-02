Palermo, Rinaudo pensa ai rinnovi di contratto: da Valente a Marconi. La situazione

"Il n. 30 e Marconi a un passo del rinnovo. E con Broh si tratta", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle situazioni legate ai rinnovi contrattuali dei superstiti della Serie C. Il direttore sportivo Rinaudo, di concerto con Bigon e con la proprietà rosanero, sta già lavorando in ottica futura per blindare alcune pedine rivelatesi di fondamentale importanza anche in Serie B. "La prossima settimana sarà quella decisiva per il rinnovo di tre giocatori su quattro che andranno in scadenza a giugno e cioè Marconi, Broh e Valente", si legge. Il quarto giocatore è Lancini che, però, sembra destinato a cambiare lido.