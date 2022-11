Palermo, Rinaudo a Manchester: analisi, futuro e calciomercato prima della Champions

Ragion per cui, il direttore sportivo del Palermo FC, Leandro Rinaudo, fresco di prolungamento contrattuale fino al giugno 2025 è volato a Manchester dove ha trascorso l'intera giornata di ieri. Bilancio consuntivo, riunioni operative, analisi minuziosa e dettagliata del momento vissuto dalla squadra e delle esigenze più impellenti da soddisfare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Raziocinio, competenza, capacità relazionali e negoziali mostrate dall'ex Responsabile del Settore Giovanile del club di viale del Fante hanno fin da subito colpito positivamente i vertici dirigenziali della nuova proprietà rosanero. Stima e fiducia che il City football Group ha tangibilmente palesato a Rinaudo in un frangente tumultuoso e complesso, affidandogli le chiavi del calciomercato estivo dopo le improvvise dimissioni del binomio Baldini-Castagnini. Incarico ad interim originariamente, corroborato da una conferma definitiva, con tanto di prolungamento contrattuale, a testimonianza dell'apprezzamento per la qualità dell'opera professionale fin qui prestata dal giovane manager palermitano. Prima di assistere al match di Champions League tra Manchester City e Siviglia, ospite all'Etihad Stadium, Rinaudo ha analizzato la situazione dell'organico a disposizione di Corini dopo il brutto infortunio occorso a Salvatore Elia. Certamente il Palermo andrà a reperire sul mercato, alla riapertura delle liste, un elemento in grado di colmare il vuoto lasciato dallo stop dell'ex Benevento. Il regolamento non prevede nella fattispecie che si liberi un posto nella lista over, quindi il club rosa dovrà provvedere ad una cessione per liberare uno slot se ambisce a tesserare un profilo di acclarata esperienza nel ruolo. Ovviamente è prematuro fare valutazione sui calciatori potenzialmente indiziati a lasciare il club rosanero ma, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Lancini, Damiani e Soleri, non certo in cima alle gerachie tecniche di Corini in questo momento storico, potrebbero contemplare l'ipotesi di cambiare maglia a gennaio. Oggetto di approfondimento del confronto tra Rinaudo e gli stati generali della holding inglese di proprietà araba anche la situazione dei sette calciatori in organico attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023.