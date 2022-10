Palermo, rimonta e trasferte sono una chimera: con la Ternana per invertire il trend

Palermo, quattro volte in svantaggio ed altrettante sconfitte rimediate in Serie B

"Se il Palermo va sotto, non rimonta, anche col Südtirol, una storia già vista altre volte in questo inizio di campionato di Serie B 2022-2023. Una reazione poi non concretizzata si è vista in modo parziale una sola volta, in casa con l’Ascoli, pagando dazio alla ripresa dopo l’intervallo. Per il resto, su sette partite di campionato, i numeri non sorridono alla formazione guidata da Eugenio Corini: quattro volte in svantaggio, quattro sconfitte" - apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che analizza il trend negativo del Palermo tutte le volte che si trova in svantaggio contro l'avversario di turno.

Mai un ribaltone, mai una reazione tale da poter recuperare quantomeno un punto. Se si parla di atteggiamento e di come questo possa influire sui risultati, allora è da qui che si dovrebbe partire - scrive il noto quotidiano. Pur mettendoci tutta la buona volontà e pur dovendosi arrendere alla sfortuna al netto dei legni colpiti contro la compagine altoatesina, ad esempio, la squadra di Corini non riesce mai a far punti una volta sotto nel punteggio. Un trend già iniziato in Coppa Italia, dal 3-0 subito contro il Torino, seppur coperto da tante attenuanti: l’avversario di categoria superiore, la squadra ancora in mano al tecnico della Primavera Di Benedetto, la resistenza del primo tempo e l’inevitabile tracollo fisico al primo gol subito.

Anche in campionato, però, ogni volta che ad andare in vantaggio sono stati gli avversari, il Palermo ha sempre terminato il match con una sconfitta. A partire dal primo ko del torneo, quello patito in casa contro l’Ascoli: marchigiani avanti con Gondo, momentaneo pareggio di Brunori e poi ancora due gol del centravanti bianconero per chiudere i conti, parzialmente riaperti dalla rete di Segre che non è servita però ad avviare la rimonta. Questa è stata l’unica occasione in cui i rosanero hanno concretizzato la propria reazione, per quanto inutile ai fini del risultato finale. A Reggio Calabria, una resa incondizionata che ha portato al 3-0 della Reggina e all’espulsione di Bettella a giochi fatti. Così come a Frosinone, dove dopo il gol dei ciociari non si è poi visto granché.

Contro il Südtirol, andato in vantaggio grazie all’errore di Pigliacelli sulla pressione di Odogwu, almeno qualche tentativo si è visto. Azioni estemporanee, più che manovrate, che hanno portato alla traversa di Soleri, alla parata di Poluzzi sul tiro dalla distanza di Vido e al palo sulla ribattuta di Di Mariano. In totale, sono quattro partite in cui il Palermo è andato sotto e di punti non ne ha raccolti, a riprova di una difficoltà di reazione dopo aver preso uno «schiaffo» dagli avversari. Peggio dei rosanero hanno fatto soltanto Modena e Perugia, entrambe incapaci di far risultato una volta in svantaggio, ma che si sono trovate in queste condizioni per cinque partite su sette. Magra consolazione, se si pensa che entrambe sono messe peggio della squadra allenata da Corini in classifica - chiude il GdS,