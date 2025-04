Palermo, riecco Le Douaron: l’arma in più per la rincorsa ai playoff

Il francese è tornato al gol nel match contro il Catanzaro

Mediagol ⚽️ 28 aprile - 19:42

Di Nicholas Barone

Il Palermo ha finalmente trovato il gol del 3-1 finale al "Ceravolo" grazie a un sostituto: non accadeva da settembre. E l'autore della rete è proprio Le Douaron, uno degli acquisti più chiaccherati degli ultimi anni rosanero.

Il francese, acquistato per 4 milioni di euro, cifra importante per la cadetteria, non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione: non ancora integrato con il calcio italiano, sembrava spaesato in un tipo di gioco non adatto a lui, complice anche un ruolo di ala non congeniale alle sue caratteristiche. Grazie al cambio modulo che ha portato al suo accentramento, l'ex Brest ha iniziato a fornire prestazioni sempre più convincenti, per poi toccare l'apice con i 4 gol in 5 match tra dicembre e gennaio.

Dopo l'arrivo di Pohjanpalo e il ritorno di Brunori tra i titolari, il classe 1998 sta vivendo una seconda parte di stagione da comprimario, con un ruolo più da super-sub che da alternativa. Il gol dello scorso match è solo il riconoscimento per i vari spezzoni di partita giocati in modo ottimale: quando ha avuto il tempo per farlo ha quasi sempre inciso, sia in fase di non possesso con tanta corsa che negli ultimi metri, in cui la sua determinazione ha regalato più di uno spunto alla manovra offensiva della squadra. Non è mai sicuramente mancata la voglia e il sacrificio al francese, ma il valore dell'acquisto e le grandi aspettative ne hanno limitato le lodi nel corso di tutta la stagione. Ma adesso, come un leader silenzioso, ha accettato il suo nuovo ruolo, non più da protagonista, per dare una mano e la rete siglata contro il Catanzaro è un premio più che meritato per chi, con abnegazione e testa bassa, ha aspettato il suo momento.

E ora Le Douaron potrebbe essere l'arma in più per centrare il miglior posizionamento possibile, in un finale di campionato in cui tutti gli effettivi dovranno dare il loro contributo.