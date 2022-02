Palermo, riecco i fantasmi del passato: vantaggi sprecati e i numeri con Boscaglia…

Con la rimonta subita nel derby interno pareggiato per 2-2 contro il Messina, il Palermo ha rivisto vecchi fantasmi legati alla scorsa stagione

Nel derby, infatti, i rosa sono stati protagonisti di una debacle che, per loro fortuna, non si è poi concretizzata del tutto, con il pareggio che è risultato essere il parziale definitivo. Una prova a due facce, comunque, della formazione di Baldini, che nel se nel primo tempo ha surclassato sotto ogni piano gli avversari, nella seconda frazione è stata protagonista di un calo vistoso dal punto di vista dell'attenzione e dell’atteggiamento.

Storie già sentite, in particolare nella scorsa stagione, quando lo stesso sistema di gioco di Baldini veniva adottato da Roberto Boscaglia, e con il quale la squadra si faceva spesso imbucare come successo contro il Messina. Degli spettri che rievocano diverse situazioni di vantaggio che, nella scorsa stagione, sono state gettate al vento per via di disattenzioni e atteggiamenti sbagliati assunti in campo.