Palermo, riecco Di Mariano: quale collocazione tattica per il numero 7?

LA COLLOCAZIONE TATTICA DEL PALERMITANO

L'ex Lecce non gioca dalla sconfitta contro il Sassuolo, in cui era partito titolare. Il suo apporto potrà essere molto utile in vista del finale di stagione: capace di giocare sia a sinistra che a destra, l'ala è riuscita a spiccare come esterno di centrocampo nella sua esperienza in Sicilia, ruolo che potrebbe ricoprire al 100% nel 3-4-2-1, potendo abbinare tanta corsa e anche un apporto difensivo encomiabile rispetto al suo ruolo avanzato in cui ha giocato per quasi tutta la carriera. La probabile collocazione tattica, come detto, dovrebbe essere nei quattro di centrocampo per sfruttare al meglio le sue doti, ma non è l'unico ruolo in cui potrebbe essere schierato: come già fatto con Corini nella prima parte di stagione del 2022/23, non sarebbe impensabile immaginare il palermitano tra i tre d'attacco, sia come ala offensiva - in caso di ulteriore cambio modulo - che come seconda punta.