Palermo, riecco Di Francesco: corsa ed estro per la corsia mancina

Federico Di Francesco potrebbe tornare ad essere l’arma in più di questo Palermo , in quello che si prospetta un finale di stagione pirotecnico per i rosanero.

L’ala è tornata decisiva nell’ultima gara al “Barbera” dopo le due panchine consecutive contro Juve Stabia e Reggiana ed un basso minutaggio, il classe ‘97 è stato impiegato per ben 79’ (un impiego così alto non risaliva al match di Dicembre contro il Sassuolo),in cui è riuscito ad esprimere tutta la sua qualità e tecnica nella corsia di sinistra riuscendo a rendersi spesso insidioso per la difesa avversaria: nel primo tempo riesce a effettuare un cross pericoloso su cui si avventa Pierozzi, mentre nel secondo viene fermato nel tu per tu con Lezzerini da un ottimo intervento proprio dallo stesso.