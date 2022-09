Palermo, riecco Broh: il centrocampista torna contro il SüdTirol e sfida il passato

"La scorsa annata, vissuta sotto le Dolomiti nella corazzata altoatesina (90 punti in campionato, più di qualunque altra squadra in tutta la Serie C), ha permesso al centrocampista di proprietà dei rosanero di voltare pagina, dopo un campionato difficile in Sicilia. Con Boscaglia era un corpo estraneo, con Filippi ha faticato al punto da finire fuori dal suo progetto tecnico e ceduto nelle battute conclusive del mercato - scrive il noto quotidiano -, per quanto l’allenatore nativo di Partinico spingesse più per mandar via altri «esuberi» e non questa mezzala capace di reinventarsi all’occorrenza da mediano o addirittura da trequartista. Col senno di poi, però, l’anno al Südtirol ha fatto bene a tutti: a lui, che ha giocato con continuità; ai tirolesi, che hanno vinto il primo campionato di C della loro storia; al Palermo, che si è ritrovato tra le mani un giocatore pronto per la Serie B. Ci speravano in pochi, ma la necessità lo ha reso un punto fermo del primo Palermo estivo. Quando a disposizione c’erano solo lui e Damiani, Broh s’è fatto in quattro per rendere equilibrato un 4-2-3-1 ormai prossimo all’accantonamento. Di opportunità reali col 4-3-3, finora, non ne ha mai avute, ma il modulo scelto da Corini per il cambio di rotta è quello in cui è esploso un anno fa a Bolzano. Almeno, lo è nella composizione della linea di centrocampo, perché Javorcic al Südtirol era solito usare un 4- 3-1-2 col rombo in mediana. Il 25enne nato a Parma da genitori ivoriani, nei tre del reparto, ha giocato per lo più da interno, destro o sinistro all’occorrenza. Proprio dove lo andrebbe ad inserire Corini, che lì in mezzo deve sciogliere non pochi nodi in vista del prossimo match. Segre e Stulac non sembrano essere in dubbio, ma per la terza maglia della mediana è tutto in ballo. Saric non ha preso parte al ritiro di Manchester per impegni con la sua Nazionale e non tornerà in gruppo prima di oggi, Gomes nonostante la fiducia data in queste prime settimane non sembra essere pronto a partire dal primo minuto... ed ecco dunque che rispunta Broh, assente da quasi un mese, ma ormai pienamente ristabilitosi dall’infortunio che lo ha fermato dopo il match casalingo con l’Ascoli. Le noie muscolari, in realtà, sono superate già da prima della partenza per il Regno Unito, ma approfittando della settimana di pausa, si è preferito non forzare col recupero. Adesso è abile e arruolabile. E chissà che contro i suoi ex compagni del Südtirol, per Broh non possa pure esserci una chance - chiude così il GdS.