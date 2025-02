Palermo, riecco Blin: corsa e sostanza anche da centrale

Alexis Blin è finalmente tornato in campo, dopo l'infortunio rimediato lo scorso 14 settembre nella sfida vinta contro la Juve Stabia per 1-3, proprio contro i campani il francese è stato inserito nuovamente nella lista dei convocati dopo 3 mesi. Dopo un periodo di riassestamento, Alessio Dionisi gli ha dato le redini del centrocampo contro lo Spezia , titolare anche contro il Mantova . Due prestazioni non brillanti ma sicuramente sufficienti.

Dionisi, nell'ultima gara contro il Cosenza, ha dovuto far fronte a 2 assenze pesanti in difesa: Pietro Ceccaroni, per l'espulsione rimediata contro il Mantova, e Dimitrios Nikolaou fuori per infortunio. Tali defezioni hanno portato l'allenatore ex Sassuolo a schierare il francese classe 1996 al centro della difesa a 3, ruolo che aveva già interpretato 7 volte con la maglia del Lecce, fra Serie A e Serie B.