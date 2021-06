Palermo, ricordi Lores Varela? L’agente: “Tornerà a giocare in Italia”

Le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Ignacio Lores Varela, il cui contratto che lo lega al Nacional scadrà il prossimo 30 giugno

Tante aspettative non esattamente ripagate in termini di continuità di impiego.

Ignacio Lores Varela , uruguaiano classe 1991, approdò alla corte di Maurizio Zamparini nell'estate del 2011 con l'auspicio di emulare le gesta dei connazionali Edinson Cavani ed Abel Hernandez . Le cose, però, non andarono esattamente così, con il calciatore che ha lasciato Palermo prima in prestito e poi a titolo definitivo nel 2014.

Ciò nonostante, Lores è riuscito in modo graduale a maturare sotto il profilo tecnico-tattico indossando le maglie di Bari , Vicenza , Varese , Pisa e Ascoli , prima di lasciare l'Italia. In scadenza di contratto con il Nacional , l'ex esterno offensivo rosanero ha affidato allo Studio Legale Ruggiero Malagnini il suo ritorno nel campionato italiano.

"Ci sono stati tanti apprezzamenti, il ragazzo ha voglia di tornare in Italia. Andrà in scadenza con il Nacional il 30 giugno e quindi rappresenta anche una grande opportunità di mercato - ha dichiarato l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' -. Ci sono tutti i presupposti affinché possa tornare in Italia, è ancora prematuro per parlare in maniera dettagliata ma le referenze sono certamente buone. Il mercato è molto lungo ed è prematuro parlare oggi di una squadra piuttosto che un’altra, quindi valuteremo la soluzione migliore", ha concluso.