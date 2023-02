Palermo, retroguardia di ferro: parola alla difesa verso l’esame Reggina

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" sottolinea l'evoluzione del comparto difensivo la media dei gol subiti dai rosanero nelle ultime otto uscite stagionali sia solamente di 0.85 reti incassate. Un risultato considerevole, soprattutto prendendo in analisi il dato delle prime quattordici giornate con una media pari a 1.35. Mirko Pigliacelli ha raccolto il pallone dalla propria porta solamente sette volte nelle ultime otto uscite. Eccezion fatta per la trasferta di Perugia, in cui comunque il Palermo è riuscito a portare a casa un risultato positivo, le reti incassate non sono state più di una a partita.