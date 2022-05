Palermo, retroguardia da B: Marconi e soci alzano il muro, nuove certezze per Baldini

Dall'inamovibile coppia formata da Marconi e Lancini, fino ai laterali del quartetto difensivo: oggi il Palermo ha una certezza in più in vista dei playoff, una retroguardia che punta a portare i rosa in Serie B

Mediagol ⚽️

"Un’altra arma in più. In vista dei play-off, il Palermo può contare non soltanto su un attacco solido e in grande spolvero (il migliore del Girone C, secondo solo alla Reggiana tra le squadre presenti ai play-off), ma anche su una difesa ritrovata". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla solidità difensiva del Palermo di Silvio Baldini, nuova arma in più in vista della fase playoff.

Una retroguardia da Serie B, o che almeno può arrivare ad esserlo, a confermarlo sono i numeri. Nelle ultime tre gare della stagione regolare Marconi e soci hanno chiuso la porta, mettendo in cassaforte clean sheet di un peso specifico elevato contro avversari di una certa importanza. Indicativa la prova dell'ex Monza e di Lancini nella sfida del 'San Nicola' contro l'ormai promosso Bari, che ha dato ancora più la conferma di un reparto solido e capace di reggere gli assalti di attacchi attrezzati come quello dei biancorossi.

"Un bel biglietto da visita in ottica play-off dove Baldini potrebbe eguagliare... Beppe Iachini. Se il Palermo riuscirà a tenere la porta inviolata nel match d’andata del primo turno nazionale, centrerebbe il quarto «clean sheet» consecutivo come non accade dal 2013", prosegue il quotidiano che ricorda così quella storica annata al termine della quale il Palermo riuscì a tornare in Serie A.

Un'inversione di tendenza arrivata nel momento clou della stagione, con i rosa che non subiscono gol addirittura dal match del 30 marzo scorso contro il Taranto, poi zero reti incassate ad aprile. Un vero e proprio record per gli uomini di Baldini, che con dei numeri così possono fare paura anche in una fase playoff ad alta tensione.