Palermo, Repubblica: “Tutti sotto esame nelle otto partite che valgono il futuro”

Almeno una dozzina di calciatori del Palermo sono in bilico per il futuro del club. L'esito delle otto partite rimanenti, compresi i play-off, sarà determinante per la loro conferma. Tra i giocatori che cercano di guadagnarsi una riconferma ci sono Coulibaly, Mancuso, Henderson e Traorè. Il contratto di EugenioCorini, allenatore della squadra, scade a giugno e la sua permanenza sembra legata alla promozione in Serie A. Al momento, nessuno dei giocatori in prestito sembra vicino alla riconferma, compreso Henderson. Coulibaly e Mancuso non hanno avuto un impatto significativo, mentre Traore dovrà fare qualcosa di straordinario per guadagnarsi la riconferma a causa del costo elevato del suo riscatto.