Palermo, Repubblica: “Più partenze che arrivi, via big e giovani. Brunori-Empoli…”

Rebus Gomes e Insigne, per l’attacco decisiva la scelta del capitano. Per sostituirlo in pole Coda, Lapadula ed Esposito: le ultime.

Mediagol ⚽️ 20 giugno - 10:10

"Più partenze che arrivi. Il Palermo di Dionisi rinuncia a big e giovani". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa rosanero. "Il Palermo del futuro resta un cantiere aperto. Un continuo viavai che De Sanctis, a braccetto con Dionisi, dovrà dirigere con sapienza per creare un gruppo di nuove prospettive che possa identificarsi con le ambizioni di un City Group intenzionato a puntare alle stelle". Il neo-direttore sportivo interverrà, dunque, su più fronti, trovando una sistemazione anche per quei calciatori che non rientrano più nei piani del club e potrebbero presto salutare. Gli addii di Marconi e Kanuric, oltre a quelli di Henderson e Mancuso (che piacciono alla Samp), Traoré e Coulibaly, non saranno gli unici. "Via tutti (o quasi) per un Palermo che presto potrebbe cambiare totalmente volto e dove nessuno è al sicuro", si legge.

Se Jacopo Segre e Filippo Ranocchia sembrano rappresentare il futuro, con l'ex Torino che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo fino al 2027, sono diversi i calciatori in bilico. Nonostante l'arrivo di Dionisi in panchina, che lo conosce bene, il futuro di Leo Stulac è tutto da decifrare. Su di lui sarebbe piombata la Sampdoria, che potrebbe convincerlo a cambiare aria. Da chiarire anche la posizione di Gomes, di proprietà dei rosanero per altre tre stagioni, che aveva annunciato tramite il suo agente di volersi guardare intorno. "Il francese, insieme al terzino Aurelio, è uscito dalla lista under e il Palermo potrebbe valutare un profilo ancora più giovane ma maggiormente offensivo come Hasa della Juve Next Gen, in grado di agire anche sulla trequarti e di realizzare qualche centro in più". In cima alla lista anche il più esperto Mazzitelli, ma su di lui è forte l'interesse del Parma.

"Per Brunori aumentano ogni giorno le pretendenti: adesso ci sarebbe anche l’Empoli a proporgli il salto di categoria tanto voluto", prosegue il noto quotidiano. Diversi anche i club cadetti sulle tracce dell'attaccante italo-brasiliano (Sassuolo, Pisa, Brescia), "ma la prospettiva della A potrebbe fare la differenza e sbloccare il valzer delle punte, con il Palermo che per sostituire il capitano punterebbe a pezzi pregiati (Lapadula, Coda) e ad altri di sicuro avvenire (Esposito, richiestissimo) realizzando una discreta plusvalenza". Il futuro di Insigne è, invece, un rebus: toccherà a Dionisi decidere se puntare ancora sull'ex Frosinone o lasciarlo partire. Possibile anche un asse di mercato con lo Spezia: Aurelio potrebbe approdare in Liguria, così come Lucioni e Soleri, mentre il Palermo avrebbe messo gli occhi su Nikolaou, già allenato da Dionisi ad Empoli. In uscita anche Buttaro e con ogni probabilità Pigliacelli. Seguiranno aggiornamenti...