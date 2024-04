Palermo, Repubblica: “Parte da Cosenza il rush finale dei rosa verso i play-off”

Il Palermo si prepara per il rush finale verso i play-off, cercando una vittoria per rilanciare le sue ambizioni. A sei giornate dalla fine della stagione regolare, il tempo comincia a scarseggiare per recuperare posizioni e ottenere il miglior piazzamento possibile. La squadra deve anche rialzare la testa, poiché alcuni giocatori si giocano la possibilità della riconferma. La società sembra essere puntuale negli investimenti e nella progettualità per il futuro, ma la squadra non è all'altezza. Oggi il Palermo affronta il Cosenza, che all'andata è stato il primo campanello di allarme della stagione. Entrambe le squadre hanno obiettivi diversi: il Palermo cerca la conquista dei play-off, mentre il Cosenza cerca di evitare i playout. Entrambe le squadre hanno subito un cambio di allenatore, ma finora non hanno prodotto grandi cambiamenti. Il Palermo non può più permettersi di fallire e probabilmente confermerà la difesa a tre per l'incontro.