Palermo, Repubblica: “La crisi dei rosanero, quaranta giorni senza una vittoria”

Nelle ultime otto gare il Palermo si è imposto solo contro il Lecco fanalino di coda. La sfida al Parma per invertire il trend.

Il Palermo sta attraversando una crisi, con quaranta giorni senza una vittoria. Negli ultimi otto incontri, hanno vinto solo contro il Lecco, l'ultima squadra in classifica. L'articolo sottolinea che questa situazione ricorda quella vissuta tra novembre e dicembre. Dopo il pareggio contro la Cremonese, il Palermo non si è più ripreso e ha collezionato quattro sconfitte e tre pareggi, inclusa la squadra di Stroppa. La classifica progressiva del Palermo è impressionante: erano al secondo posto a pari punti con il Venezia e a sette punti dal Parma, capolista. Ma ora si trovano a 13 punti dal Como, secondo in classifica, a 8 punti dal quarto posto e a quattro punti dal Catanzaro. Mentre gli avversari correvano, il Palermo sembrava destinato alla retrocessione. Solo il Modena, il Cosenza e il Bari hanno fatto peggio, tanto che tutte e tre le squadre hanno esonerato i loro allenatori.