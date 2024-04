Palermo, Repubblica: “Infortuni e squalifiche. Magnani ridisegna i rosa per Cosenza”

Non ci saranno Lucioni e Di Mariano. In avanti ballottaggio tra Soleri e Mancuso per il secondi Palermo di Michele Mignani.

Infortuni e squalifiche colpiscono il Palermo in vista della partita contro il Cosenza. Il tecnico Mignani dovrà ridisegnare la formazione, senza poter contare su Lucioni e Di Mariano. In avanti, ci sarà un ballottaggio tra Soleri e Mancuso. Mignani potrebbe optare per il modulo 4-3-1-2, già utilizzato durante la sua esperienza al Bari. Nedelcearu potrebbe sostituire Lucioni in difesa, mentre a centrocampo potrebbero convivere Stulac e Gomes, non considerati complementari da Corini. Coulibaly potrebbe essere schierato insieme a Segre e Gomes. Henderson è un'opzione, ma Vasic è in dubbio. In attacco, Di Francesco potrebbe essere utilizzato come trequartista, mentre Mancuso dovrebbe essere confermato accanto a Brunori.