Palermo, Repubblica: “In 20mila per sostenere i rosanero contro la Sampdoria”

Il nuovo allenatore dei rosanero, Mignani, esordisce contro la Sampdoria e dichiara di essere qui per riconquistare i tifosi. Non avendo avuto molto tempo per allenare, Mignani non potrà inventare nulla, ma potrà contare sull'apporto dei ventimila tifosi del Barbera per battere la Sampdoria. L'ad Gardini considera la scelta del nuovo tecnico un colpo di fulmine. Mignani si dice orgoglioso di allenare uno dei gruppi più forti del mondo e desidera riportare i tifosi dalla loro parte. Dal punto di vista tattico, Mignani non avrà molto tempo per prepararsi, ma cercherà di mettere i giocatori a loro agio e sistemare alcune cose. Ci sarà un'emergenza a centrocampo, ma in difesa potrebbe tornare Lucioni con Di Francesco come trequartista e la coppia Brunori-Soleri in avanti. Il nuovo allenatore potrebbe anche optare per il 3-5-2, ma non vuole che la squadra si concentri solo sui playoff, poiché c'è ancora un finale di stagione da vivere partita dopo partita.