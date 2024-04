Palermo, Repubblica: “Centro sportivo a Torretta, valore aggiunto per volata playoff”

L’inaugurazione del centro sportivo di Torretta del Palermo targato City Football Group è un plus anche per il rush finale della squadra.

Il centro sportivo di Torretta, inaugurato di recente, rappresenta un importante investimento del City Group a Palermo. L'inaugurazione ha riacceso le speranze della squadra di calcio e della città stessa per il campionato in corso. Nonostante l'arrivo di Mignani non abbia portato una completa guarigione alla squadra, si è notato un miglioramento in termini di equilibrio e compattezza. Inoltre, il rallentamento delle squadre avversarie ha alimentato la speranza di raggiungere i play-off e lottare per la promozione. Attualmente, il Catanzaro si trova al quinto posto, a soli due punti di distanza, mentre il quarto posto sembra più difficile da raggiungere, con un distacco di otto lunghezze. Tuttavia, tutti hanno commesso degli errori, dimostrando che nessuno è imbattibile nel rush finale del campionato.