Palermo, report odierno. Buone notizie per mister Corini: Mateju e Valente in gruppo

Valente torna a disposizione di Corini in vista di Palermo-Spezia. Nessun problema per Mateju mentre sono ancora due i rosa darecuperare.

Gli uomini di Eugenio Corini hanno svolto una seduta mattutina a Torretta: attivazione e mobilità, giochi a squadre, combinazioni offensive e didattica difensiva. In vista del match contro lo Spezia, in programma il prossimo 23 ottobre, il Palermo può tornare a contare su Nicola Valente, con il jolly rosanero rientrato a lavorare in gruppo e pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di stop. Al momento, sono ancora indisponibili Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano che però verranno valutati in queste settimane. Questo il comunicato del club di Viale del Fante: