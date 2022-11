Palermo, report clinico verso il Venezia: Doda torna in gruppo, Buttaro e Saric…

Palermo al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato al Renzo Barbera contro il Venezia. Archiviata la sosta del campionato di Serie B, nel weekend si tornerà in campo per la disputa della quattordicesima giornata del girone d'andata. Compagine di Corini reduce dalla sconfitta di Cosenza, lagunari che hanno rimediato ben cinque sconfitte consecutive e sono relegati al penultimo posto in classifica. Paolo Vanoli ha sostituito Soncin sulla panchina dei veneti ed è chiamato al difficile compito di invertire il trend in casa arancioneroverde. Nell'odierna seduta svolta dai rosanero al Tenente Onorato di Boccadifalco, Massimiliano Doda è tornato a lavorare con il gruppo. Alessio Buttaro e Dario Saric, invece, hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Lo comunica il club rosanero con una nota sui suoi canali ufficiali di riferimento.