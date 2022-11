Palermo, report clinico: tac per Bettella, differenziato per Vido. Saric e Buttaro…

Archiviato l'amaro ko maturato ieri pomeriggio contro il Venezia, il Palermo è tornato in campo per preparare il prossimo impegno contro il Benevento in programma domenica prossima al "Vigorito". Si tratta del secondo ko di fila per gli uomini di Corini, già reduci dalla sconfitta contro il Cosenza, maturata prima della sosta legata agli impegni delle Nazionali. Questa mattina Buttaro e Saric hanno svolto lavoro in palestra, sottoponendosi a terapie. Differenziato, invece, per Vido, dopo un affaticamento muscolare accusato nella giornata di ieri. Indagini strumentali per Doda che hanno evidenziato una lesione distrattiva al bicipite femorale destro, per cui il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Tac per Bettalla a seguito del trauma cranico rimediato nella giornata di ieri. Il difensore, ha fatto sapere il club tramite una nota, ha lavorato in mattinata con i fisioterapisti.