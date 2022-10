PALERMO, REPORT CLINICO: SI FERMA CRIVELLO, LAVORO DIFFERENZIATO PER FLORIANO

Allenamento a Boccadifalco amaro per Crivello. Floriano si è allenato a parte

Si fermano due calciatori di estrema esperienza per i rosanero. Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso note le condizioni fisiche di Roberto Crivello e Roberto Floriano. Entrambi i giocatori sono a forte rischio in vista della sfida in programma sabato contro il Pisa al "Renzo Barbera" alle ore 14.00. Questo il comunicato del club di Viale del Fante: