Palermo, report clinico Marco Sala: l’esterno mancino torna in gruppo. I dettagli

Buone notizie dall'infermeria rosanero. L'esterno basso mancino, Marco Sala, è oggi rientrato in gruppo. Il numero 3 del Palermo FC ha svolto l'intera seduta insieme al resto della squadra, in programma questo pomeriggio al "Tenente Onorato di Boccadifalco", dopo essere stato assente dal rettangolo di gioco in seguito all'infortunio al flessore della coscia sinistra, rimediato nel match esterno contro la Ternana. Il calciatore ex SPAL e Crotone con ogni probabilità sarà dunque arruolabile per la sfida di Cosenza, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023 in programma allo Stadio "San Vito" sabato 12 novembre alle ore 14:00