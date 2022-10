Palermo, report clinico: l’esito degli esami strumentali di Alessio Buttaro

Infortunio nel corso del riscaldamento pre partita per Alessio Buttaro, a pochi minuti dalla sfida contro il Modena, terminata 0-2 per la formazione rosanero di Eugenio Corini. L'esterno basso di destra, che non ha preso parte alla gara del "Braglia" per un infortunio inizialmente registrato come un fastidio alla caviglia sinistra, si è sottoposto quest'oggi ad indagini strumentali presso l'Istituto di Radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino. Gli esami hanno evidenziato uno stato infiammatorio del flessore lungo dell'alluce sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, come comunicato attraverso una nota ufficiale diramata dal club di viale del Fante.