Palermo, report clinico: Lancini e Peretti in gruppo, Devetak…

Lavoro mattutino per il Palermo di Corini in vista del match contro il Brescia

Archiviato il convincente successo contro il Cagliari, il Palermo è tornato ad allenarsi per preparare la delicata trasferta contro il Brescia: ultimo impegno dell'anno, in programma il 26 dicembre alle 12:30 allo stadio "Rigamonti". A margine della seduta di allenamento odierna, il club siciliano, ha diffuso il report clinico in cui viene fatta luce sulle condizioni di Mladen Devetak: costretto a giocare gli ultimi minuti della sfida del "Barbera" con una vistosa fasciatura in testa, dopo la botta rimediata durante il match contro i sardi. Il calciatore, fa sapere il Palermo, non ha preso parte alla seduta odierna a scopo precauzionale.Edoardo Lancini e Manuel Peretti hanno lavorato, invece, regolarmente in gruppo.