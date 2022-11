PALERMO, REPORT CLINICO: IN GRUPPO DI MARIANO E BUTTARO, GOMES…

Prosegue la marcia di avvicinamento al match tra Palermo e Parma , sfida valida per la dodicesima gornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 . Allenamento pomeridiano per la formazione di mister Eugenio Corini, che presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco prepara la gara in programma allo Stadio "Renzo Barbera", sabato 5 novembre alle ore 16:15.

Buone notizie per il tecnico rosanero che nel corso della seduta tattica di questo pomeriggio ha visto rientrare in gruppo l'esterno basso destro Alessio Buttaro e l'esterno d'attacco Francesco Di Mariano, entrambi reduci in settimana da fastidi fisici. I due calciatori hanno svolto il lavoro con il resto della squadra. Claudio Gomes, invece, non ha svolto precauzionalmente l'ultima parte della seduta a causa di un sovraccarico tendineo, mentre l'esterno basso mancino Marco Sala, ha proseguito la riatletizzazione, dopo il problema fisico all'adduttore destro rimediato durante il match esterno contro la Ternana.